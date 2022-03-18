***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.03.2022 16:41
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 4.000.000.000 TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, halka arz edilmeksizin nitelik
17:122.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,69
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:1214,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0897
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:1216,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:12917,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,56
|Açılış
|: 917,76
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:12
|PENTA
|381,10
|43.063.362
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.861.699
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.738.274
|% 9,88
|
|VBTYZ
|24,14
|71.760.860
|% 9,83
|
|AVTUR
|2,36
|4.761.449
|% 9,77
|
|ORCAY
|18,72
|175.754.258
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.549.667
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.316.753
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,73
|4.189.259
|% -5,96
|
|MAALT
|238,20
|15.654.650
|% -3,76
|
|THYAO
|27,76
|2.445.956.851
|% -0,36
|
|EREGL
|36,08
|1.650.527.097
|% 0,89
|
|KRDMD
|14,80
|1.465.107.348
|% -1,27
|
|PETKM
|8,64
|1.008.880.988
|% 2,13
|
|FROTO
|296,60
|822.947.300
|% -2,18
|
|DOHOL
|3,54
|556.836.671
|% 2,31
|
|KARSN
|4,36
|626.634.946
|% 4,56
|
|PETKM
|8,64
|1.008.880.988
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,88
|441.866.643
|% -0,26
|
|VAKBN
|3,47
|372.408.453
|% 1,46
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7692
|14,7915
|% 0,61
|
|Euro
|16,3077
|16,3263
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,3753
|19,4725
|% 0,64
|
|Frank
|15,7411
|15,8360
|% 0,85
|
|Riyal
|3,9263
|3,9460
|% 0,62
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-12,66
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.087
|6.179
|2,00
|
|Tam
|6.066
|6.220
|9,70
|
|Yarım
|2.932
|3.009
|4,69
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,26
|
Seans Raporu
17:12
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 92 kaybederek (% -0.16 ) 2, 395
-
17:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TRKCM, KARSN
-
17:27XU100
Endeks 2, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:27ENKAI
Yüzde 5.70 oranında artışla 15.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 514, 921 adet işlem
-
17:26IDEAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 221 adet işlem