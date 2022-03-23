***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.03.2022 16:31
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 4.000.000.000 TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için 11.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012412
BIST
16:212.182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,87
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:2114,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8521
En Düşük
14,7784
16:2116,3119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0472
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
16:21922,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,12
|Açılış
|: 922,24
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ENSRI
|16,94
|36.641.164
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.232.286
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.634.698
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.457.408
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,15
|87.794.360
|% 9,79
|
|PKENT
|258,20
|65.696.717
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.104.789.671
|% -9,89
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|AYCES
|67,65
|7.805.172
|% -6,63
|
|MMCAS
|2,36
|119.752
|% -5,22
|
|GARAN
|12,12
|3.065.059.123
|% 1,59
|
|THYAO
|28,34
|1.838.505.326
|% -0,63
|
|KRDMD
|15,21
|1.311.548.783
|% -0,33
|
|HEKTS
|18,28
|1.129.386.342
|% 5,48
|
|DOHOL
|3,28
|1.104.789.671
|% -9,89
|
|DOHOL
|3,28
|1.104.789.671
|% -9,89
|
|GARAN
|12,12
|3.065.059.123
|% 1,59
|
|ODAS
|1,61
|263.360.125
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,35
|377.770.712
|% 0,43
|
|YKBNK
|4,04
|617.820.998
|% -1,46
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8429
|14,8472
|% 0,17
|
|Euro
|16,2959
|16,3119
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,5242
|19,6221
|% -0,42
|
|Frank
|15,8192
|15,9145
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9462
|3,9660
|% 0,13
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|9,56
|
|Altın Gr.
|921
|921
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|27,00
|
|Tam
|6.072
|6.224
|41,23
|
|Yarım
|2.935
|3.011
|19,94
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|9,97
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,11
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,99
|
Seans Raporu
16:21
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16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 56 kaybederek (% -0.48 ) 1, 968
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16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, ISYAT, KUTPO, ENSRI, GZNMI
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16:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOHOL, PKENT
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16:36
KONKA, TKNSA, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:36
DOHOL, PKENT, MAALT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında