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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.03.2022 16:31
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 4.000.000.000 TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için 11.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılabilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012412


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