***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.06.2022 15:22
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 4.000.000.000 TL olarak başvurusunu yaptığımıza dair bildirimde bulunduğumuz ihraç başvurumuz SPK tarafından 2.300.000.000 TL olarak onaylandığından işbu güncellemenin yapılması gereği hasıl olmuştur.
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş yurt içinde ve toplam 2.300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 02.06.2022 tarih ve 29/808 sayılı karar ile ihraç onayı almıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Mercedes-Finansman Türk A.Ş Onaylı İhraç Belgesi ve Eki .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034831
BIST
15:152.647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 45,51
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:1516,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1772
|Açılış
|: 16,5930
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|Önceki Kapanış
|: 16,5050
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16,5950
En Düşük
15,9954
15:1517,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2372
|Açılış
|: 17,7700
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|Önceki Kapanış
|: 17,6700
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17,8739
En Düşük
17,3505
15:15990,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,12
|Açılış
|: 990,32
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|Önceki Kapanış
|: 977,20
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991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:13
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.428.005
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|39.284.100
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.526.624
|% 9,89
|
|PEKGY
|1,26
|49.158.218
|% 9,57
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,19
|86.785.038
|% -8,18
|
|SANFM
|33,66
|11.265.773
|% -3,66
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,73
|30.190.335
|% -2,89
|
|SASA
|43,90
|3.070.169.861
|% 0,00
|
|THYAO
|47,82
|3.054.016.640
|% -0,33
|
|SISE
|21,70
|1.974.313.470
|% 4,23
|
|AKBNK
|8,89
|1.547.780.535
|% 1,48
|
|EREGL
|35,18
|1.164.038.296
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,86
|699.217.703
|% 2,88
|
|ODAS
|3,03
|711.740.526
|% 8,21
|
|AKBNK
|8,89
|1.547.780.535
|% 1,48
|
|DOHOL
|4,09
|703.949.524
|% 3,81
|
|TSKB
|2,35
|344.378.495
|% 6,33
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5882
|16,5936
|% 1,09
|
|Euro
|17,8038
|17,8401
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,7760
|20,8802
|% 1,66
|
|Frank
|17,1742
|17,2777
|% 1,08
|
|Riyal
|4,4099
|4,4320
|% 1,08
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,85
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,37
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.553
|6.716
|49,89
|
|Yarım
|3.167
|3.249
|24,13
|
|Çeyrek
|1.589
|1.624
|12,06
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,14
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