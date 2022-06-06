***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 4.000.000.000 TL olarak başvurusunu yaptığımıza dair bildirimde bulunduğumuz ihraç başvurumuz SPK tarafından 2.300.000.000 TL olarak onaylandığından işbu güncellemenin yapılması gereği hasıl olmuştur.Yetkili Organ Karar Tarihi 07.01.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş yurt içinde ve toplam 2.300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 02.06.2022 tarih ve 29/808 sayılı karar ile ihraç onayı almıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Mercedes-Finansman Türk A.Ş Onaylı İhraç Belgesi ve Eki .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034831BIST