***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.12.2023 11:15
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.12.2023 tarih ve 75/1648 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 1.700.000.000,00 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfa edilen borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 400.000.000,00 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Başvuru Formu İmzalı.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227253
BIST