***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.12.2023 tarih ve 75/1648 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 1.700.000.000,00 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfa edilen borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 400.000.000,00 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Başvuru Formu İmzalı.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227253BIST