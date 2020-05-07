***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 22:40
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.‘ nin 23.01.2020 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1.500.000.000 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programına 100% garantörlük sunan ana ortağımız Daimler AG' nin Garanti Mektubu ve Tercümesi
ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843469
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,0930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,1062
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
18:057,7236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0507
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
18:05392,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,05
|Açılış
|: 392,35
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.365.443
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7536
|8,7975
|% -1,19
|
|Frank
|7,2666
|7,3104
|% -1,22
|
|Riyal
|1,8852
|1,8947
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|35,09
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.568
|19,10
|
|Tam
|2.585
|2.635
|19,50
|
|Yarım
|1.262
|1.288
|9,60
|
|Çeyrek
|629
|644
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,35
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,06
|
|B. Petrol
|29,23
|29,23
|-0,49
|
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