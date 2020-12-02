***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 13:29
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ‘nin 23.01.2020 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1.500.000.000 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programı kapsamındaki beşinci ihracı olan 55.000.000.-TL nominal değerinde 364 gün vadeli finansman bonosuna ait yatırımcı bilgi notu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890927
BIST
13:361.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,75
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.324
13:367,8122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
13:369,4153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0399
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
13:36460,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,07
|Açılış
|: 460,91
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,00
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler13:34
|KONYA
|1.172,60
|60.722.239
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|826.052
|% 9,98
|
|AYES
|12,46
|784.066
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|775.340
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|8.126.656
|% 9,96
|
|PAMEL
|23,12
|1.060.936
|% -9,90
|
|RODRG
|15,35
|6.355.616
|% -9,28
|
|MMCAS
|5,35
|221.670
|% -8,39
|
|DOAS
|27,92
|17.211.880
|% -3,66
|
|CRFSA
|112,20
|8.231.129
|% -3,19
|
|THYAO
|12,54
|2.921.548.083
|% 0,32
|
|GARAN
|9,32
|1.465.258.277
|% 0,98
|
|SISE
|6,99
|939.604.222
|% 1,01
|
|PGSUS
|65,10
|872.703.573
|% 3,50
|
|KRDMD
|5,05
|821.736.717
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,19
|620.726.515
|% 0,00
|
|THYAO
|12,54
|2.921.548.083
|% 0,32
|
|KRDMD
|5,05
|821.736.717
|% 2,23
|
|PETKM
|4,31
|706.301.966
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,99
|480.887.385
|% 0,00
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8064
|7,8129
|% -0,24
|
|Euro
|9,4077
|9,4167
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,4213
|10,4736
|% -0,55
|
|Frank
|8,6571
|8,7093
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% -0,08
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,44
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|13,00
|
|Tam
|3.035
|3.111
|12,20
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|5,90
|
|Çeyrek
|736
|752
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|47,39
|47,39
|-0,03
|