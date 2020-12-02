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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2020 13:29



***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ‘nin 23.01.2020 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1.500.000.000 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programı kapsamındaki beşinci ihracı olan 55.000.000.-TL nominal değerinde 364 gün vadeli finansman bonosuna ait yatırımcı bilgi notu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890927


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UZERB 39,22 826.052 % 9,98  
AYES 12,46 784.066 % 9,97  
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Altın Gr. 459 459 2,54  
Cumhuriyet 3.050 3.096 13,00  
Tam 3.035 3.111 12,20  
Yarım 1.467 1.505 5,90  
Çeyrek 736 752 2,95  
Gümüş.Ons 24,20 24,23 0,21  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,03  
B. Petrol 47,39 47,39 -0,03  
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