***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2020 09:47
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 2.000.000.000 TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893325
BIST
11:011.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:017,7866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0496
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:019,4779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0555
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:01463,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,45
|Açılış
|: 463,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:01
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.197.971
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,45
|71.696.982
|% -9,34
|
|RAYSG
|23,10
|6.401.540
|% -8,11
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,82
|738.442.943
|% 1,76
|
|SISE
|7,34
|687.162.131
|% 0,14
|
|TUPRS
|110,50
|432.997.843
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,15
|423.453.283
|% 0,32
|
|ODAS
|4,06
|388.792.808
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,15
|423.453.283
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,13
|246.005.029
|% 1,43
|
|KLGYO
|2,65
|254.869.624
|% 7,29
|
|ODAS
|4,06
|388.792.808
|% 1,25
|
|SISE
|7,34
|687.162.131
|% 0,14
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7826
|7,7866
|% -0,63
|
|Euro
|9,4748
|9,4779
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,4699
|10,5224
|% -0,34
|
|Frank
|8,7551
|8,8079
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0693
|2,0796
|% -0,64
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,45
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|50,53
|50,53
|-0,23
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:12FADE
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 185, 707 adet işlem
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 91 artarak (% 0.90 ) 1, 561
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
11:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
-
11:11AVOD
Yüzde 6.68 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 575, 367 adet işlem