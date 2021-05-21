***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 10:29
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ‘nin 04.02.2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programı kapsamındaki ilk ihracı olan 200.000.000.-TL nominal değerinde 546 gün vadeli özel sektör tahviline ait yatırımcı bilgi notu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937127
BIST
10:161.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.456
10:168,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:1610,2590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2358
10:16505,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,84
|Açılış
|: 505,12
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|7.525.966
|% 9,91
|
|EUKYO
|4,80
|1.033.577
|% 9,84
|
|EUYO
|5,09
|1.948.367
|% 8,99
|
|JANTS
|93,40
|82.997.110
|% 6,32
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|PRKAB
|11,42
|578.485
|% -4,36
|
|YAPRK
|77,90
|227.444
|% -4,18
|
|SANFM
|14,99
|265.405
|% -3,97
|
|INVEO
|139,30
|17.601.175
|% -3,93
|
|KRDMD
|8,19
|215.142.406
|% 2,12
|
|GARAN
|8,20
|197.719.064
|% -0,36
|
|THYAO
|13,59
|131.871.967
|% 0,07
|
|SASA
|34,80
|119.031.546
|% 4,32
|
|EREGL
|18,87
|99.817.614
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,19
|75.660.699
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|215.142.406
|% 2,12
|
|GARAN
|8,20
|197.719.064
|% -0,36
|
|TSKB
|1,38
|25.879.687
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|75.406.026
|% -0,38
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3839
|8,3886
|% 0,10
|
|Euro
|10,2514
|10,2590
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8516
|11,9110
|% -0,04
|
|Frank
|9,3171
|9,3732
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% 0,04
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-2,74
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-0,22
|