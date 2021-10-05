***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ana ortağı ve aynı zamanda borçlanma aracı programımızda 100% garantörlük sunan Daimler AG'nin 1 Ekim 2021'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu ile Daimler AG hissedarları kamyon ve otobüs faaliyetlerinin bölünmesine karar vermiştir. Daimler Truck Holding AG'nin Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda bağımsız bir şirket olarak kote edilmesini %99,90 oranındaki oy çokluğu ile onaylamıştır.Ayrıca hissedarların %99,89'luk çoğunluğu Daimler AG'nin unvanının 1 Şubat 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Mercedes-Benz Group AG olarak değiştirilmesini onaylamışlardır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967120BIST