***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 18:20
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2.000.000.000.-TL ihra
ç tavanı dahilinde Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 364 gün vadeli
30
0.000.000-TL nominal değerli kuponlu finansman bonosu vade başlangı
ç tarihi 17 Kasım
2021, itfa tarihi 16 Kasım
2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978361
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
18:0510,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 0,3414
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6849
En Düşük
10,2960
18:0512,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,3684
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0903
En Düşük
11,6569
18:05640,55
En Yüksek
|Değişim
|: 4,37%
|| 26,83
|Açılış
|: 640,55
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
641,24
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|40,70
|288.672.688
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|43.307.106
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,71
|874.406.200
|% 9,99
|
|KARYE
|13,13
|28.030.052
|% 9,97
|
|TETMT
|173,20
|2.688.893
|% 9,97
|
|ELITE
|18,48
|221.976.109
|% -6,29
|
|UZERB
|25,10
|192.742
|% -5,28
|
|TACTR
|27,00
|1.193.791
|% -5,26
|
|SONME
|28,50
|4.035.341
|% -5,06
|
|TDGYO
|6,92
|43.990.696
|% -4,95
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 4,62
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 2,40
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 4,31
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6195
|10,6582
|% 3,31
|
|Euro
|12,0041
|12,0490
|% 3,15
|
|Sterlin
|14,3373
|14,4092
|% 3,85
|
|Frank
|11,4396
|11,5085
|% 3,62
|
|Riyal
|2,8384
|2,8526
|% 3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|15,85
|
|Altın Gr.
|638
|639
|24,85
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|8,61
|8,61
|0,38
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NTHOL
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 469, 105 adet işlem
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Yüzde 6.23 oranında artışla 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 912, 711 adet işlem
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17:55XU050
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17:55
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17:55
CELHA, TETMT, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında