***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/10/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi'nin tek ortağı olan Daimler Mobility AG'nin unvanı "Mercedes-Benz Mobility AG" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, ilgili ticaret sicil müdürlüğünde 16.03.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011389BIST