***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 16:39
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi'nin tek ortağı olan Daimler Mobility AG'nin unvanı "Mercedes-Benz Mobility AG" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, ilgili ticaret sicil müdürlüğünde 16.03.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011389
BIST
17:082.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,73
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:0814,7899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0881
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:0816,3372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0117
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:08918,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,01
|Açılış
|: 917,61
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:08
|PENTA
|381,10
|43.037.447
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.858.814
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.738.274
|% 9,88
|
|VBTYZ
|24,14
|68.021.193
|% 9,83
|
|AVTUR
|2,36
|4.761.449
|% 9,77
|
|ORCAY
|18,72
|175.694.186
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.508.603
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.313.862
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,74
|4.137.267
|% -5,77
|
|KARYE
|16,28
|16.114.214
|% -3,90
|
|THYAO
|27,76
|2.441.258.081
|% -0,36
|
|EREGL
|36,18
|1.634.018.948
|% 1,17
|
|KRDMD
|14,82
|1.461.238.397
|% -1,13
|
|PETKM
|8,63
|1.005.308.537
|% 2,01
|
|FROTO
|296,70
|820.178.239
|% -2,14
|
|DOHOL
|3,54
|548.882.267
|% 2,31
|
|KARSN
|4,36
|626.516.293
|% 4,56
|
|PETKM
|8,63
|1.005.308.537
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,87
|437.418.189
|% -0,51
|
|VAKBN
|3,47
|369.425.752
|% 1,46
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7844
|14,7899
|% 0,60
|
|Euro
|16,3182
|16,3372
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,3760
|19,4732
|% 0,65
|
|Frank
|15,7394
|15,8342
|% 0,84
|
|Riyal
|3,9284
|3,9481
|% 0,68
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,96
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,79
|
|Cumhuriyet
|6.087
|6.179
|2,00
|
|Tam
|6.064
|6.218
|7,69
|
|Yarım
|2.931
|3.008
|3,72
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,42
|