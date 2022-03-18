***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 16:40
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 4.000.000.000 TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011390
BIST
16:432.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,35
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
16:4314,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0971
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
16:4316,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 16,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
16:43916,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 916,88
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler16:43
|PENTA
|381,10
|42.815.647
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.838.700
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.475.420
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,35
|4.529.958
|% 9,30
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|ORCAY
|18,72
|160.311.756
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,88
|38.209.542
|% -9,72
|
|PKENT
|357,60
|44.237.405
|% -9,08
|
|OYLUM
|4,79
|3.908.939
|% -4,77
|
|KARYE
|16,22
|15.477.330
|% -4,25
|
|THYAO
|27,74
|2.299.743.332
|% -0,43
|
|EREGL
|36,14
|1.507.212.937
|% 1,06
|
|KRDMD
|14,81
|1.405.158.733
|% -1,20
|
|PETKM
|8,61
|921.217.476
|% 1,77
|
|FROTO
|297,40
|789.688.516
|% -1,91
|
|DOHOL
|3,54
|522.502.278
|% 2,31
|
|KARSN
|4,38
|615.321.147
|% 5,04
|
|YKBNK
|3,88
|420.323.437
|% -0,26
|
|PETKM
|8,61
|921.217.476
|% 1,77
|
|VAKBN
|3,47
|362.990.542
|% 1,46
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7856
|14,7989
|% 0,66
|
|Euro
|16,3109
|16,3275
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,3213
|19,4182
|% 0,36
|
|Frank
|15,7105
|15,8052
|% 0,65
|
|Riyal
|3,9268
|3,9465
|% 0,63
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-10,21
|
|Altın Gr.
|919
|919
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-13,00
|
|Tam
|6.055
|6.208
|-2,08
|
|Yarım
|2.927
|3.003
|-1,01
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,52
|