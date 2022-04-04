***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01/04/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIMERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01/04/2022 tarihinde saat 14:00'de Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi N 6/3 Esenyurt / İSTANBUL adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız ve çağrısız olarak Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Ticaret Müdürlüğü'nün 31/03/2022 tarih ve 73370379 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Kadir Aslan'ın eşliğinde yapılmıştır.Pay sahipleri ve vekillerinin genel kurul toplantısının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince yapılmasına herhangi bir itirazları bulunmadığı görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 159.887.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.598.875 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiği ve yönetim kurulu üyesi Eda Öğütmen'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş ve böylece kanunda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, yönetim kurulu üyesi Eda Öğütmen tarafından açılmış ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Kadir Aslan'ın onayı üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1. Genel kurul Toplantı Başkanı olarak Eda Öğütmen'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.3. Aşağıdaki hususların kabulüne oybirliğiyle karar verildi:i. Daimler grubunda yer alan diğer şirketler tarafından üretilen kamyon ve otobüslere yönelik Türkiye'deki finansal hizmet işine ilişkin olan ve Yönetim Kurulu tarafından bildirilen Şirketimize ait belirli varlık ve unsurların (ağırlık olarak kamyon ve otobüs iş kolumuzun müşterileri ile akdedilen kredi sözleşmelerinden oluşmak üzere) Şirketimizin yüzde yüz iştiraki Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.'ye ("MBKF") satışının ("İşlem") Türk Ticaret Kanunu Madde 408/2(f) kapsamında onaylanmasınaii. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun gereklilikleri saklı olmak kaydıyla, İşlem'in emsallere uygunluk ilkesi uyarınca MBKF ile akdedilecek sözleşmenin hüküm ve şartlarına uygun olarak tamamlanması ve satım bedelinin piyasa rayiç değerine eşit olmasına veiii. Yönetim Kurulu'nun işbu genel kurul kararının uygulanması ve İşlem'in sonuçlandırılması için gerekli veya faydalı olan tüm sözleşmeleri Şirket