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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2022 22:44
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin 
nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 372 gün vadeli 350.000.000-TL nominal değerli vade sonu tek kupon ödemeli tahvilin 
vade başlangıç tarihi 29 Eylül 2022, itfa tarihi 06 Ekim 2023 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066245


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMENT 56,70 988.910 % 3,37  
ISBIR 49,66 824.779 % 2,39  
MRGYO 2,64 29.041.781 % 2,33  
MOBTL 2,94 160.084.555 % 2,08  
MEPET 3,92 7.774.018 % 1,82  
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10:02 Alış Satış %  
Dolar 18,5362 18,5580 % 0,28  
Euro 18,2312 18,2465 % 0,49  
Sterlin 20,5952 20,6985 % 0,42  
Frank 18,8976 19,0114 % 0,04  
Riyal 4,9186 4,9433 % 0,21  
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10:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.669 1.669 8,76  
Altın Gr. 993 994 5,77  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.671 6.755 23,00  
Yarım 3.246 3.302 11,00  
Çeyrek 1.628 1.652 6,00  
Gümüş.Ons 19,00 19,03 0,19  
Gümüş Gr. 11,28 11,29 0,07  
B. Petrol 87,17 87,17 -0,01  
Seans Raporu 10:02
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