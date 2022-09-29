***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizinnitelikli yatırımcılara satışa sunulan 372 gün vadeli 350.000.000-TL nominal değerli vade sonu tek kupon ödemeli tahvilinvade başlangıç tarihi 29 Eylül 2022, itfa tarihi 06 Ekim 2023 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066245BIST