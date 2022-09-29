***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 22:44
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin
nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 372 gün vadeli 350.000.000-TL nominal değerli vade sonu tek kupon ödemeli tahvilin
vade başlangıç tarihi 29 Eylül 2022, itfa tarihi 06 Ekim 2023 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066245
BIST
10:043.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 19,76
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.151
10:0418,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5668
En Düşük
18,4676
10:0418,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0902
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2603
En Düşük
18,1538
10:04995,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,24
|Açılış
|: 995,17
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
995,89
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler10:02
|CMENT
|56,70
|988.910
|% 3,37
|
|ISBIR
|49,66
|824.779
|% 2,39
|
|MRGYO
|2,64
|29.041.781
|% 2,33
|
|MOBTL
|2,94
|160.084.555
|% 2,08
|
|MEPET
|3,92
|7.774.018
|% 1,82
|
|BRKO
|1,87
|1.072.113
|% -9,66
|
|SNPAM
|13,50
|43.065
|% -5,13
|
|OSMEN
|32,50
|2.508.011
|% -3,22
|
|PRKME
|12,86
|456.054
|% -1,23
|
|YGYO
|0,88
|225.533
|% -1,12
|
|THYAO
|68,60
|4.427.914.436
|% 0,00
|
|ODAS
|5,94
|1.377.462.889
|% 0,00
|
|HALKB
|6,99
|1.133.384.466
|% 0,00
|
|SAHOL
|25,54
|1.110.885.140
|% 0,00
|
|KCHOL
|45,38
|781.431.289
|% 0,00
|
|ODAS
|5,94
|1.377.462.889
|% 0,00
|
|HALKB
|6,99
|1.133.384.466
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|69.550.127
|% 0,00
|
|THYAO
|68,60
|4.427.914.436
|% 0,00
|
|IZMDC
|3,03
|186.511.511
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5362
|18,5580
|% 0,28
|
|Euro
|18,2312
|18,2465
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,5952
|20,6985
|% 0,42
|
|Frank
|18,8976
|19,0114
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9186
|4,9433
|% 0,21
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|8,76
|
|Altın Gr.
|993
|994
|5,77
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.671
|6.755
|23,00
|
|Yarım
|3.246
|3.302
|11,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,07
|
|B. Petrol
|87,17
|87,17
|-0,01
|