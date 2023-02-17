***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 11:28
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kamuya açıklayacağı finansal tablolar, 2022 yıllık dönem finansal tablolarından başlamak üzere, solo olarak hazırlanarak kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114740
BIST
12:455.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 29,06
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:4518,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:4520,0763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0727
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:451.106,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.106,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:45
|DYOBY
|21,78
|30.465.488
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|58.000.047
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|79.052.877
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.994.038
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.061.303.272
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,38
|2.150.953.126
|% -94,78
|
|LIDER
|97,20
|19.994.974
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.936.940
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|761.104.025
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.053.522
|% -9,94
|
|TUPRS
|629,40
|2.256.620.418
|% -0,16
|
|THYAO
|142,10
|2.180.421.935
|% 1,50
|
|KOZAL
|27,38
|2.150.953.126
|% -94,78
|
|KRDMD
|19,44
|2.074.205.660
|% 1,09
|
|EREGL
|43,52
|1.813.353.939
|% -2,20
|
|KRDMD
|19,44
|2.074.205.660
|% 1,09
|
|KOZAL
|27,38
|2.150.953.126
|% -94,78
|
|AKBNK
|16,17
|949.801.900
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,11
|522.952.852
|% -0,11
|
|EKGYO
|7,43
|411.872.542
|% 1,64
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8641
|18,8672
|% 0,11
|
|Euro
|20,0663
|20,0763
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,4531
|22,5657
|% -0,35
|
|Frank
|20,1793
|20,3009
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0144
|5,0395
|% 0,10
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-10,72
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|7.484
|7.597
|-38,00
|
|Tam
|7.520
|7.573
|-83,00
|
|Yarım
|3.674
|3.706
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.853
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,26
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,18
|
|B. Petrol
|83,93
|83,93
|-1,21
|