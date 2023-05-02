***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 14:04
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2.300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 371 gün vadeli 581.930.000- TL nominal değerli vade sonu tek kuponlu tahvilin vade başlangıç tarihi 02 Mayıs 2023, itfa tarihi 07 Mayıs 2024 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144429
BIST
15:454.612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -5,97
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4519,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4521,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0096
|Açılış
|: 21,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:451.243,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.243,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:43
|GRTRK
|25,74
|7.257.239
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|11.891.302
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.626.500
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|23.819.109
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.837.870
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.830.053
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.594.605
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,80
|17.003.922
|% -9,24
|
|SAMAT
|26,28
|37.110.740
|% -9,13
|
|THYAO
|129,10
|2.775.707.144
|% 1,02
|
|EREGL
|33,04
|1.753.032.222
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,32
|1.568.098.520
|% -3,36
|
|SISE
|37,44
|1.329.751.333
|% 1,57
|
|EUPWR
|78,95
|1.316.186.503
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,95
|818.415.634
|% -1,00
|
|YKBNK
|9,57
|865.887.223
|% 1,06
|
|KOZAL
|18,51
|1.164.670.421
|% -1,96
|
|ISCTR
|10,97
|664.278.193
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,21
|925.494.603
|% 1,00
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4645
|19,4735
|% 0,18
|
|Euro
|21,3626
|21,3836
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,2059
|24,3273
|% -0,11
|
|Frank
|21,5955
|21,7256
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1757
|5,2016
|% 0,08
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|2,87
|
|Cumhuriyet
|8.949
|9.084
|-154,00
|
|Tam
|9.069
|9.279
|-74,00
|
|Yarım
|4.400
|4.531
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.259
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,45
|-0,19
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|-0,25
|