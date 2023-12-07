***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.‘ nin 01.12.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1.700.000.000,00 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programına Mercedes-Benz Group AG tarafından %100 garantörlük sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223734BIST