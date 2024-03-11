***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2024 14:49
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercedes- Benz Finansman Türk Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, 28.02.2024 tarihli ve 2024/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararında, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait 159.887.500,00 TL öz kaynak ve yine aynı tarih itibariyle sona eren dönem içerisinde husule gelmiş 311.134.891,81 TL net dönem karı ihtiva eden Şirket'in finansal tablolarını onaylamaya karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257446
BIST
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15:529.242
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 86,47
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:5232,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0926
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:5235,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0498
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:522.241,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,61
|Açılış
|: 2.241,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:52
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|53.062.483
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.184.214
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|189.026.841
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.789.823
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|45.404.160
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|171.340.026
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.910.650.629
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,00
|4.030.565.544
|% 5,38
|
|AKBNK
|43,90
|3.937.334.556
|% 4,92
|
|OBAMS
|52,70
|3.924.870.630
|% -9,45
|
|EREGL
|45,84
|3.716.037.532
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,12
|3.483.070.977
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,39
|793.760.131
|% -0,19
|
|EKGYO
|11,29
|1.355.602.772
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|293.194.720
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,50
|2.509.447.014
|% 2,26
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9949
|32,0014
|% 0,29
|
|Euro
|35,0244
|35,0332
|% 0,14
|
|Sterlin
|42,2289
|42,4406
|% -0,62
|
|Frank
|37,5050
|37,6930
|% -0,48
|
|Riyal
|8,7714
|8,8154
|% -0,51
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|929,11
|930,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,39
|1.034,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,80
|81,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,11
|2.177,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
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