***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMercedes- Benz Finansman Türk Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, 28.02.2024 tarihli ve 2024/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararında, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait 159.887.500,00 TL öz kaynak ve yine aynı tarih itibariyle sona eren dönem içerisinde husule gelmiş 311.134.891,81 TL net dönem karı ihtiva eden Şirket'in finansal tablolarını onaylamaya karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257446BIST