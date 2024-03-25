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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2024 15:35
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") yönetim kurulu üyeleri 28.02.2024 tarihli ve 2024/3 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıdaki kararları almışlardır: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu m. 366/1 uyarınca takip eden ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 1 yıl süre ile Fedaral Almanya Cumhuriyeti vatandaşı 62******** vergi kimlik numaralı Matthias Christian Walter Micke'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına, Yine Türk Ticaret Kanunu m. 366/1 uyarınca takip eden ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 1 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 30*********T.C. kimlik numaralı Deniz Gökalp'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,  karar vermiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261972


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