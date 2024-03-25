***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") yönetim kurulu üyeleri 28.02.2024 tarihli ve 2024/3 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıdaki kararları almışlardır: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu m. 366/1 uyarınca takip eden ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 1 yıl süre ile Fedaral Almanya Cumhuriyeti vatandaşı 62******** vergi kimlik numaralı Matthias Christian Walter Micke'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına, Yine Türk Ticaret Kanunu m. 366/1 uyarınca takip eden ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 1 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 30*********T.C. kimlik numaralı Deniz Gökalp'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına, karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261972BIST