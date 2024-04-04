***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ("MBFT") ile Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş. ("MBFKT") nezdinde gerçekleştirilen birleşme işlemi 13.03.2024 tarihinde tescil edilerek 18.03.2024 tarih 11045 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur ve MBFT, MBFKT'yi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte kül halinde devralmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267164BIST