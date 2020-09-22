***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 19.03.2021Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFMCBF32114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,93716Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.Ek Açıklamalar1.500.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 178 gün vadeli 60.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 22 Eylül 2020, itfa tarihi 19 Mart 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876197BIST