***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.09.2020 17:39
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMCBF32114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 0,93716
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.
Ek Açıklamalar
1.500.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 178 gün vadeli 60.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 22 Eylül 2020, itfa tarihi 19 Mart 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876197
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