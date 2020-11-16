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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.11.2020 16:24
GÜNCEL HABERLER



***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFMCBFK2019 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 180
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMCBFK2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 0,95795
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.11.2020
Kayıt Tarihi 13.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2020
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 20 Mayıs 2020, itfa tarihi ise 16 Kasım 2020 olan TRFMCBFK2019 ISIN Kodlu, 75.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888682


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FLAP 9,35 142.997.981 % 10,00  
CASA 49,50 2.099.988 % 10,00  
KENT 324,50 8.628.590 % 10,00  
DAGI 8,80 111.279.288 % 10,00  
DGGYO 9,57 5.124.925 % 10,00  
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Altın Ons 1.892 1.892 3,81  
Altın Gr. 469 469 3,02  
Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
Gümüş.Ons 24,60 24,62 -0,03  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,01  
B. Petrol 44,13 44,13 1,35  
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