***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFMCBFK2019 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.11.2020Vade (Gün Sayısı) 180Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFMCBFK2019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 0,95795Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.11.2020Kayıt Tarihi 13.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2020Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 20 Mayıs 2020, itfa tarihi ise 16 Kasım 2020 olan TRFMCBFK2019 ISIN Kodlu, 75.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888682BIST