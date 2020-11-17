***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.11.2020 16:51
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 365
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMCBFK2113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,85911
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.
Ek Açıklamalar
1.500.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 365 gün vadeli 100.000.000-TL nominal değerli özel sektör tahvili vade başlangıç tarihi 17 Kasım 2020, itfa tarihi 17 Kasım 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888909
BIST