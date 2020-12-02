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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2020 17:11



***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMCBFA2110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.000.000
İhraç Fiyatı 0,85504
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.

Ek Açıklamalar
1.500.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 364 gün vadeli 55.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 2 Aralık 2020, itfa tarihi 1 Aralık 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890989


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TKNSA 14,67 486.643.132 % 9,97  
CASA 95,45 823.065 % 9,97  
AYES 12,46 829.034 % 9,97  
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Altın Gr. 458 458 0,90  
Cumhuriyet 3.047 3.093 10,00  
Tam 3.025 3.102 2,67  
Yarım 1.462 1.500 1,29  
Çeyrek 733 750 0,64  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,28  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,06  
B. Petrol 47,37 47,37 -0,05  
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