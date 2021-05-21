***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.11.2022Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,83Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMCBFK2212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.11.2021 18.11.2021 19.11.20212 20.05.2022 18.05.2022 20.05.20223 18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar2.000.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 546 gün vadeli 200.000.000-TL nominal değerli özel sektör tahvili vade başlangıç tarihi 21 Mayıs 2021, itfa tarihi 18 Kasım 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937239BIST