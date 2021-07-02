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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.07.2021 19:55



***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,2052
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMCBF72219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
2.000.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 364 gün vadeli 200.000.000-TL nominal değerli kuponlu finansman bonosu vade başlangıç tarihi 2 Temmuz 2021, itfa tarihi 1 Temmuz 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945986


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Tam 3.283 3.368 21,88  
Yarım 1.587 1.629 10,59  
Çeyrek 796 815 5,29  
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