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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.11.2021 16:19
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSMCBFK2113 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 365
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMCBFK2113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,85911
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.11.2021
Kayıt Tarihi 16.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 17 Kasım 2020, itfa tarihi ise 17 Kasım 2021 olan TRSMCBFK2113 ISIN Kodlu, 100.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978319


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PRKAB 44,76 168.608.297 % 9,98  
DITAS 22,92 16.865.760 % 9,98  
DOBUR 164,50 29.994.930 % 9,96  
MERCN 13,72 92.179.236 % 9,94  
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Sterlin 14,9472 15,0222 % 4,58  
Frank 11,9493 12,0212 % 4,78  
Riyal 2,9551 2,9699 % 4,64  
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16:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 -4,39  
Altın Gr. 667 667 29,49  
Cumhuriyet 4.392 4.458 185,00  
Tam 4.368 4.496 200,20  
Yarım 2.111 2.175 96,84  
Çeyrek 1.059 1.087 48,42  
Gümüş.Ons 24,91 24,93 -0,14  
Gümüş Gr. 8,95 8,96 0,39  
B. Petrol 80,59 80,59 0,31  
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