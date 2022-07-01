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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.07.2022 17:41
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFMCBF72219 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,2052
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMCBF72219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR AAA 25.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 02 Temmuz 2021, itfa tarihi ise 01 Temmuz 2022 olan TTRFMCBF72219 ISIN Kodlu, 200.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040754


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Çeyrek 1.589 1.613 2,00  
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