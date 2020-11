***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No:6 34522 Esenyurt/ İstanbulYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil/Bono 1500000000 TRY Yurtiçi 23.01.2020 23.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Daimler Mobility AG 159887100 TRY 99,99974982Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş. 100 TRY 0,00006254Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 100 TRY 0,00006254Daimler Fleet Services A.Ş. 100 TRY 0,00006254Stefan Karrenbauer 100 TRY 0,00006254TOPLAM 159887500 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBERND BARTH Yönetim Kurulu BaşkanıSTEFAN KARRENBAUER Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel MüdürOLIVER CHRISTAN WINKLER Yönetim Kurulu ÜyesiUĞUR ERDİNÇ Yönetim Kurulu ÜyesiSÜER İSMAİL SÜLÜN Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKMEN ONBULAK Finans Direktörü/CFOSERHAN ŞENOĞULLARI Kredi Risk Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888259BIST