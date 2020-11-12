***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2020 17:59
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No:6 34522 Esenyurt/ İstanbul
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 1500000000 TRY Yurtiçi 23.01.2020 23.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Daimler Mobility AG 159887100 TRY 99,99974982
Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş. 100 TRY 0,00006254
Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 100 TRY 0,00006254
Daimler Fleet Services A.Ş. 100 TRY 0,00006254
Stefan Karrenbauer 100 TRY 0,00006254
TOPLAM 159887500 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BERND BARTH Yönetim Kurulu Başkanı
STEFAN KARRENBAUER Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür
OLIVER CHRISTAN WINKLER Yönetim Kurulu Üyesi
UĞUR ERDİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi
SÜER İSMAİL SÜLÜN Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKMEN ONBULAK Finans Direktörü/CFO
SERHAN ŞENOĞULLARI Kredi Risk Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888259
BIST