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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.11.2020 12:02
GÜNCEL HABERLER



***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BERND BARTH Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
STEFAN KARRENBAUER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
UĞUR ERDİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
OLIVER CHRISTIAN WINKLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
SÜER İSMAİL SÜLÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888380


BIST



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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Dolar 7,6480 7,6532 % -0,46  
Euro 9,0341 9,0457 % -0,57  
Sterlin 10,0264 10,0767 % -0,34  
Frank 8,3229 8,3730 % -0,55  
Riyal 2,0328 2,0430 % -0,58  
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12:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.877 1,09  
Altın Gr. 463 463 -1,05  
Cumhuriyet 3.068 3.114 -35,00  
Tam 3.056 3.135 -29,54  
Yarım 1.477 1.517 -14,29  
Çeyrek 741 758 -7,15  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 -0,03  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,02  
B. Petrol 43,01 43,01 -0,52  
Seans Raporu 12:23
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