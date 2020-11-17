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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.11.2020 17:18
GÜNCEL HABERLER



***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No:6 34522 Esenyurt/ İstanbul 0212 866 65 65 0 850 201 66 12

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gökmen Onbulak CFO 0 212 866 64 51 gokmen.onbulak@daimler.com
Bilge Aksan Controlling & Treasury - Manager 0 212 866 65 12 bilge.aksan@daimler.com
Dilek Konukcu Treasury Management & Risk Controlling 0 212 866 64 14 dilek.konukcu@daimler.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888916


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.260
Değişim :  -2,57% |  -33,27
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Önceki Kapanış :  1.293  
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 14,52 26.767.301 % 10,00  
DAGI 9,68 194.414.536 % 10,00  
SAFKR 7,92 84.975.979 % 10,00  
RTALB 46,48 120.974.968 % 9,99  
YESIL 48,28 16.295.136 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6858 7,6887 % -0,23  
Euro 9,1200 9,1303 % -0,15  
Sterlin 10,1556 10,2065 % 0,12  
Frank 8,4073 8,4580 % -0,11  
Riyal 2,0441 2,0544 % -0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 -2,14  
Altın Gr. 466 466 -1,54  
Cumhuriyet 3.129 3.177 8,00  
Tam 3.113 3.192 7,63  
Yarım 1.505 1.544 3,69  
Çeyrek 755 772 1,85  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 -0,25  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,07  
B. Petrol 43,26 43,26 -0,56  
Seans Raporu 18:05
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