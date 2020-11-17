***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2020 17:18
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No:6 34522 Esenyurt/ İstanbul 0212 866 65 65 0 850 201 66 12
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gökmen Onbulak CFO 0 212 866 64 51 gokmen.onbulak@daimler.com
Bilge Aksan Controlling & Treasury - Manager 0 212 866 65 12 bilge.aksan@daimler.com
Dilek Konukcu Treasury Management & Risk Controlling 0 212 866 64 14 dilek.konukcu@daimler.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888916
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,6887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
18:059,1303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
18:05466,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,69
|Açılış
|: 466,28
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6858
|7,6887
|% -0,23
|
|Euro
|9,1200
|9,1303
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,1556
|10,2065
|% 0,12
|
|Frank
|8,4073
|8,4580
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0441
|2,0544
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-2,14
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 19.53 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 411 adet işlem
-
17:58KLGYO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 633, 477 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 97 kaybederek (% -2.31 ) 1, 141
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, DAGI, KNFRT, BMELK, YESIL, SAFKR, RTALB, PENGD, VAKKO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, TKURU, MARTI, FLAP, MIPAZ, KSTUR