***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEda Öğütmen CFO 0 212 866 64 11 eda.ogutmen@daimler.comMert Göksu Treasury Management & Risk Controlling 0 212 866 65 71 mert.goksu@daimler.comPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil/Bono 2000000000 TRY Yurtiçi 04.02.2021 04.02.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Mercedes-Benz Mobility AG 159887500 TRY 100TOPLAM 159887500 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSTEFAN KARRENBAUER Erkek Yönetim Kurulu BaşkanıEDA ÖĞÜTMEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan VekiliHATİCE MELTEM GÜRSOY Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiALEXANDER KLIER Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiBURÇİN TAŞPINAR Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSTEFAN KARRENBAUER Yönetim Kurulu Başkanı/Genel MüdürEDA ÖĞÜTMEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili / CFOHATİCE MELTEM GÜRSOY Yönetim Kurulu ÜyesiALEXANDER KLIER Yönetim Kurulu ÜyesiBURÇİN TAŞPINAR Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKMEN ONBULAK Proje YöneticisiSERHAN ŞENOĞULLARI Kredi Risk Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002390BIST