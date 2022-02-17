***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2022 16:38
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Eda Öğütmen CFO 0 212 866 64 11 eda.ogutmen@daimler.com
Mert Göksu Treasury Management & Risk Controlling 0 212 866 65 71 mert.goksu@daimler.com
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 2000000000 TRY Yurtiçi 04.02.2021 04.02.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mercedes-Benz Mobility AG 159887500 TRY 100
TOPLAM 159887500 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
STEFAN KARRENBAUER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
EDA ÖĞÜTMEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HATİCE MELTEM GÜRSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
ALEXANDER KLIER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
BURÇİN TAŞPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
STEFAN KARRENBAUER Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
EDA ÖĞÜTMEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili / CFO
HATİCE MELTEM GÜRSOY Yönetim Kurulu Üyesi
ALEXANDER KLIER Yönetim Kurulu Üyesi
BURÇİN TAŞPINAR Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKMEN ONBULAK Proje Yöneticisi
SERHAN ŞENOĞULLARI Kredi Risk Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002390
BIST