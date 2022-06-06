***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.06.2022 15:22
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 2300000000 TRY Yurtiçi 02.06.2022 02.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034832
BIST
15:162.647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 45,78
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:1616,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1847
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5990
En Düşük
15,9954
15:1617,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2321
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
15:16990,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,85
|Açılış
|: 990,05
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.430.313
|% 9,99
|
|FLAP
|4,11
|41.526.628
|% 9,89
|
|KRSTL
|7,43
|39.569.312
|% 9,75
|
|PEKGY
|1,26
|51.944.635
|% 9,57
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,08
|87.959.502
|% -8,73
|
|SANFM
|33,68
|11.287.643
|% -3,61
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,73
|30.228.858
|% -2,89
|
|SASA
|43,88
|3.083.903.725
|% -0,05
|
|THYAO
|47,86
|3.064.604.460
|% -0,25
|
|SISE
|21,74
|1.980.068.044
|% 4,42
|
|AKBNK
|8,89
|1.558.590.394
|% 1,48
|
|EREGL
|35,22
|1.170.138.775
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,88
|739.109.287
|% 3,60
|
|ODAS
|3,00
|735.529.568
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,11
|732.002.593
|% 4,31
|
|AKBNK
|8,89
|1.558.590.394
|% 1,48
|
|TSKB
|2,34
|345.690.012
|% 5,88
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5862
|16,5990
|% 1,13
|
|Euro
|17,7956
|17,8289
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,7741
|20,8783
|% 1,65
|
|Frank
|17,1740
|17,2775
|% 1,08
|
|Riyal
|4,4099
|4,4320
|% 1,08
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,03
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,34
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.551
|6.714
|47,63
|
|Yarım
|3.166
|3.248
|23,04
|
|Çeyrek
|1.588
|1.624
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,15
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31ULUUN
Yüzde 7.22 oranında artışla 18.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 420, 659 adet işlem
-
15:30MEGAP
Yüzde 6.34 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 077, 105 adet işlem
-
15:30MEGAP
Yüzde 6.34 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 077, 105 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, THYAO, SASA
-
15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 63 artarak (% 1.74 ) 2, 379