Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.06.2022 15:22
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 2300000000 TRY Yurtiçi 02.06.2022 02.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034832


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:162.647
Değişim :  1,76% |  45,78
Açılış :  2.620  
Önceki Kapanış :  2.601  
En Yüksek
2.650 En Düşük
2.620
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 62,70 3.446.601 % 10,00  
TETMT 256,50 5.430.313 % 9,99  
FLAP 4,11 41.526.628 % 9,89  
KRSTL 7,43 39.569.312 % 9,75  
PEKGY 1,26 51.944.635 % 9,57  
daha fazla
15:16 Alış Satış %  
Dolar 16,5862 16,5990 % 1,13  
Euro 17,7956 17,8289 % 1,32  
Sterlin 20,7741 20,8783 % 1,65  
Frank 17,1740 17,2775 % 1,08  
Riyal 4,4099 4,4320 % 1,08  
daha fazla
15:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 4,03  
Altın Gr. 989 990 12,34  
Cumhuriyet 6.580 6.680 52,00  
Tam 6.551 6.714 47,63  
Yarım 3.166 3.248 23,04  
Çeyrek 1.588 1.624 11,52  
Gümüş.Ons 22,37 22,40 0,46  
Gümüş Gr. 11,93 11,94 0,35  
B. Petrol 120 120 0,15  
Seans Raporu 15:16
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru