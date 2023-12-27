***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMATTHIAS CHRISTIAN WALTER MICKE Erkek Yönetim Kurulu BaşkanıDENİZ GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkan VekiliSERHAN ŞENOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiHATİCE MELTEM GÜRSOY Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiBURÇİN TAŞPINAR Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMATTHIAS CHRISTIAN WALTER MICKE Yönetim Kurulu Başkanı/Genel MüdürDENİZ GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CFOSERHAN ŞENOĞULLARI Kredi Risk DirektörüHATİCE MELTEM GÜRSOY Yönetim Kurulu ÜyesiBURÇİN TAŞPINAR Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229716BIST