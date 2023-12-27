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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2023 15:33
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MATTHIAS CHRISTIAN WALTER MICKE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
DENİZ GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SERHAN ŞENOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
HATİCE MELTEM GÜRSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
BURÇİN TAŞPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MATTHIAS CHRISTIAN WALTER MICKE Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
DENİZ GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CFO
SERHAN ŞENOĞULLARI Kredi Risk Direktörü
HATİCE MELTEM GÜRSOY Yönetim Kurulu Üyesi
BURÇİN TAŞPINAR Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229716


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