***MBFTR* *QNBFB* *DENIZ* *OPET* *YKBNK* *VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı
19.11.2021 17:16
***MBFTR******QNBFB******DENIZ******OPET******YKBNK******VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, MBFTR, OPET, QNBFB, VESTL, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32270 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRSMCBFK2212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52220 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL32213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42244 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978766
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0511,2790
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,2430
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,3463
En Düşük
10,8299
18:0512,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1831
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,8301
En Düşük
12,3010
18:05667,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 6,78
|Açılış
|: 667,33
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
679,45
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1860
|11,2790
|% 2,20
|
|Euro
|12,6405
|12,7477
|% 1,46
|
|Sterlin
|15,0617
|15,1372
|% 1,37
|
|Frank
|12,0532
|12,1258
|% 1,43
|
|Riyal
|2,9862
|3,0012
|% 1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-14,22
|
|Altın Gr.
|667
|667
|6,83
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,90
|8,91
|0,09
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|-2,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
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17:58PRKAB
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ