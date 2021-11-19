***MBFTR* *QNBFB* *DENIZ* *OPET* *YKBNK* *VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***MBFTR******QNBFB******DENIZ******OPET******YKBNK******VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DENIZ, MBFTR, OPET, QNBFB, VESTL, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32270 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRSMCBFK2212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52220 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL32213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42244 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978766BIST