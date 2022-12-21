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MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.12.2022 16:11
MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KENAN AVCI 3185700 TRY 67,99
MEHMET BURAK ONUR 1405500 TRY 30
BENAN İDİL MUMCUOĞLU AVCI 50 TRY 0,01
TUNCAY GÜNDÜZLÜ 50 TRY 0,01
AHMET ÖZTAMUR 50 TRY 0,01
HAKAN KÜÇÜK 93650 TRY 1,98
TOPLAM 4685000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088974


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BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 107,80 14.937.304 % 10,00  
EGEEN 5.342,20 642.427.097 % 10,00  
ETILR 14,08 53.246.958 % 10,00  
DOBUR 67,70 14.391.257 % 9,99  
CASA 190,40 4.546.942 % 9,99  
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16:25 Alış Satış %  
Dolar 18,6657 18,6699 % 0,10  
Euro 19,8648 19,8747 % 0,33  
Sterlin 22,5961 22,7094 % -0,19  
Frank 20,1035 20,2246 % 0,32  
Riyal 4,9478 4,9726 % 0,07  
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16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 2,05  
Altın Gr. 1.091 1.092 1,38  
Cumhuriyet 7.316 7.422 50,00  
Tam 7.361 7.408 11,00  
Yarım 3.565 3.622 6,00  
Çeyrek 1.788 1.810 3,00  
Gümüş.Ons 24,07 24,10 -0,09  
Gümüş Gr. 14,40 14,42 -0,08  
B. Petrol 81,74 81,74 1,75  
Seans Raporu 16:25
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