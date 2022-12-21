MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2022 16:11
MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KENAN AVCI 3185700 TRY 67,99
MEHMET BURAK ONUR 1405500 TRY 30
BENAN İDİL MUMCUOĞLU AVCI 50 TRY 0,01
TUNCAY GÜNDÜZLÜ 50 TRY 0,01
AHMET ÖZTAMUR 50 TRY 0,01
HAKAN KÜÇÜK 93650 TRY 1,98
TOPLAM 4685000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088974
BIST
16:255.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,40
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
16:2518,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:2519,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0654
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:251.091,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.091,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:25
|AYCES
|107,80
|14.937.304
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.427.097
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.246.958
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.391.257
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,10
|9.684.285
|% -8,89
|
|ITTFH
|3,78
|182.872.029
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,22
|61.676.959
|% -7,12
|
|MAKTK
|6,42
|126.541.525
|% -7,09
|
|TMPOL
|33,90
|54.554.352
|% -6,25
|
|KRDMD
|18,66
|6.335.757.404
|% 2,47
|
|THYAO
|143,80
|5.655.176.609
|% -1,44
|
|AKBNK
|19,85
|4.885.264.820
|% -0,75
|
|EREGL
|41,92
|4.544.424.350
|% -0,05
|
|ISCTR
|12,78
|4.358.316.213
|% -1,39
|
|EKGYO
|8,00
|3.232.912.074
|% -2,32
|
|KRDMD
|18,66
|6.335.757.404
|% 2,47
|
|VAKBN
|12,27
|4.292.482.237
|% -3,31
|
|ISCTR
|12,78
|4.358.316.213
|% -1,39
|
|YKBNK
|12,14
|3.721.285.263
|% -0,90
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6657
|18,6699
|% 0,10
|
|Euro
|19,8648
|19,8747
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,5961
|22,7094
|% -0,19
|
|Frank
|20,1035
|20,2246
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9478
|4,9726
|% 0,07
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|2,05
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.092
|1,38
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.361
|7.408
|11,00
|
|Yarım
|3.565
|3.622
|6,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,74
|81,74
|1,75
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:41CEMAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 211, 072 adet işlem
-
16:39ENJSA
Yüzde 5.00 oranında artışla 31.48 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 557, 800 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, AKSEN, KOZAA
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 0.41 ) 4, 782
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, OTTO, SNKRN, OZSUB, VKING, CASA, DOBUR, EGEPO, ULUFA, EGEEN