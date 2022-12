MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)KENAN AVCI 3185700 TRY 67,99MEHMET BURAK ONUR 1405500 TRY 30BENAN İDİL MUMCUOĞLU AVCI 50 TRY 0,01TUNCAY GÜNDÜZLÜ 50 TRY 0,01AHMET ÖZTAMUR 50 TRY 0,01HAKAN KÜÇÜK 93650 TRY 1,98TOPLAM 4685000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088974BIST