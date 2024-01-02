MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2024 15:57
MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KENAN AVCI 20399400 TRY 67,99
MEHMET BURAK ONUR 9000000 TRY 30
BENAN İDİL MUMCUOĞLU AVCI 300 TRY 0,01
TUNCAY GÜNDÜZLÜ 300 TRY 0,01
AHMET ÖZTAMUR 300 TRY 0,01
HAKAN KÜÇÜK 599700 TRY 1,98
TOPLAM 30000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231409
BIST
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16:177.574
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 103,76
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1729,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2154
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1732,6198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0777
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:171.974,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 16,92
|Açılış
|: 1.974,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KONTR
|238,70
|1.010.030.794
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.583.898
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.352.853
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|53.132.106
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.592.738
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.201.362
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|566.094.155
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|PEGYO
|15,39
|111.901.673
|% -6,95
|
|GUBRF
|169,10
|5.505.203.706
|% 9,95
|
|THYAO
|235,80
|4.159.491.650
|% 3,15
|
|ASTOR
|103,00
|2.852.754.952
|% 9,23
|
|EREGL
|42,08
|2.722.391.057
|% 2,63
|
|YKBNK
|19,64
|2.353.952.017
|% 0,51
|
|SKBNK
|4,30
|1.037.279.745
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,09
|981.457.013
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,64
|2.353.952.017
|% 0,51
|
|QUAGR
|5,17
|566.094.155
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.611.928
|% 3,31
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7208
|29,7288
|% 0,73
|
|Euro
|32,6090
|32,6198
|% -0,24
|
|Sterlin
|37,4660
|37,6539
|% 0,09
|
|Frank
|34,8454
|35,0553
|% -0,36
|
|Riyal
|7,9028
|7,9424
|% 0,70
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,84
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|983,21
|984,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,91
|1.092,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,69
|78,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,72
|2.067,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 3 artarak (% 1.43 ) 6, 666
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, UZERB, FORMT, MEDTR, CMBTN, OYLUM, PAMEL, AVGYO, FONET, KUYAS
-
16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QUAGR, EMNIS, SUWEN
-
16:32
MTRKS, BURCE, KBORU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:32
AKSA, ANELE, PEGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında