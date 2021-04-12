***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMidas Menkul Değerler A.Ş. kuruluşa ait esas sözleşme ve sicil gazetesidir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikan Sıra N 178887 28/10/2020 28/10/2020 10191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926710BIST