***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
12.04.2021 15:45
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Midas Menkul Değerler A.Ş. kuruluşa ait esas sözleşme ve sicil gazetesidir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikan Sıra N 178887 28/10/2020 28/10/2020 10191
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926710
BIST
15:331.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,64
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:338,1329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1252
15:339,7004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6889
15:33456,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,09
|Açılış
|: 456,22
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:33
|PENGD
|4,51
|140.484.525
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|659.778
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|843.903
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.645.877
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|282.989.405
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.258.462
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,75
|966.989.227
|% -4,72
|
|EREGL
|16,38
|513.325.151
|% 0,43
|
|HALKB
|4,60
|472.556.880
|% 1,32
|
|GARAN
|6,63
|462.894.662
|% -0,15
|
|PETKM
|6,09
|443.364.376
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,06
|265.201.093
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,85
|227.375.088
|% -1,60
|
|HALKB
|4,60
|472.556.880
|% 1,32
|
|TSKB
|1,36
|113.239.545
|% 0,74
|
|GSRAY
|3,54
|282.989.405
|% -9,92
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1281
|8,1329
|% -0,27
|
|Euro
|9,6928
|9,7004
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,1755
|11,2315
|% 0,30
|
|Frank
|8,7925
|8,8455
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1665
|2,1774
|% -0,06
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-3,14
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.012
|3.087
|-0,50
|
|Yarım
|1.456
|1.493
|-0,24
|
|Çeyrek
|730
|747
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:45CEOEM
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 981 adet işlem
-
15:44MARTI
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 749, 008 adet işlem
-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 8 kaybederek (% -0.47 ) 1, 426
-
15:43IEYHO
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 551, 641 adet işlem
-
15:41ADESE
Yüzde -6.83 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 682, 115 adet işlem