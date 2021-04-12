***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMidas Menkul Değerler A.Ş. sermaye artırımı ve adres değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesidir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Noİlan Sıra N 59574 25/03/2021 25/03/2021 10295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926711BIST