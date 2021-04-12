***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
12.04.2021 15:45
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Midas Menkul Değerler A.Ş. sermaye artırımı ve adres değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesidir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
İlan Sıra N 59574 25/03/2021 25/03/2021 10295
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926711
BIST
15:481.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:488,1271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0275
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1190
15:489,6886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0146
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6795
15:48455,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,90
|Açılış
|: 455,41
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,01
BIST En Aktif Hisseler15:48
|QUAGR
|19,91
|675.666
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|140.804.993
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|856.966
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.686.387
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,38
|16.604.769
|% -9,88
|
|GSRAY
|3,55
|288.261.306
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,72
|977.966.599
|% -4,90
|
|EREGL
|16,36
|525.804.516
|% 0,31
|
|GARAN
|6,65
|495.702.867
|% 0,15
|
|HALKB
|4,62
|489.676.827
|% 1,76
|
|PETKM
|6,07
|458.097.692
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,08
|276.857.109
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,85
|239.977.091
|% -1,60
|
|HALKB
|4,62
|489.676.827
|% 1,76
|
|TSKB
|1,35
|115.994.534
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|288.261.306
|% -9,67
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1208
|8,1271
|% -0,34
|
|Euro
|9,6818
|9,6886
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1611
|11,2170
|% 0,17
|
|Frank
|8,7697
|8,8225
|% -0,18
|
|Riyal
|2,1605
|2,1713
|% -0,34
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-4,00
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-6,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-4,34
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-2,10
|
|Çeyrek
|729
|746
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|0,74
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, TTKOM
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 33 kaybederek (% -0.36 ) 1, 197
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16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, TKURU, YAPRK, UTPYA, BJKAS, TUREX, QUAGR, MTRKS, PENGD
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16:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, BRKO, SONME, GSRAY, ETYAT