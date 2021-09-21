***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamalar21.09.2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen esas sözleşme tadili metni ektedir. Artırılan sermaye tutarı aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.Pay SahibiPay TutarıKognivia Yazılım A.Ş.16.897.000,00100TOPLAM16.897.000,00100Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 21/09/2021 21/09/2021 104137 21/09/2021 21/09/2021 10413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964744BIST