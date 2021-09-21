***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
21.09.2021 16:28
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
21.09.2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen esas sözleşme tadili metni ektedir. Artırılan sermaye tutarı aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
Pay Sahibi
Pay Tutarı
%
Kognivia Yazılım A.Ş.
16.897.000,00
100
TOPLAM
16.897.000,00
100
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/09/2021 21/09/2021 10413
7 21/09/2021 21/09/2021 10413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964744
BIST
17:241.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.385
17:248,6507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:2410,1473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0136
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:24494,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,44
|Açılış
|: 493,91
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
494,01
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:24
|YEOTK
|55,00
|169.510.240
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.987.387
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.913.384
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.371.919
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|13.584.998
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.111.818
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,90
|29.746.251
|% -7,35
|
|METRO
|1,41
|36.590.241
|% -7,24
|
|SANFM
|23,30
|10.378.805
|% -6,80
|
|THYAO
|13,02
|1.531.720.505
|% 1,64
|
|GARAN
|9,15
|1.194.288.684
|% 0,77
|
|TUPRS
|109,50
|760.960.993
|% 1,86
|
|TEZOL
|17,19
|585.856.009
|% -4,18
|
|EREGL
|16,14
|484.070.336
|% -2,12
|
|YKBNK
|2,38
|411.515.792
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|277.251.415
|% -1,12
|
|GARAN
|9,15
|1.194.288.684
|% 0,77
|
|THYAO
|13,02
|1.531.720.505
|% 1,64
|
|TSKB
|1,19
|89.176.978
|% -1,65
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6486
|8,6507
|% -0,16
|
|Euro
|10,1401
|10,1473
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,7794
|11,8384
|% -0,18
|
|Frank
|9,3248
|9,3810
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3014
|2,3130
|% -0,11
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|12,10
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|-0,14
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 82 kaybederek (% -0.39 ) 1, 485
-
17:39XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 10, 608.00 milyon TL de
-
17:39AGYO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 104 adet işlem
-
17:36NUGYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 702 adet işlem
-
17:34XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 488.00 milyon TL de