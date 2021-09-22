***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
22.09.2021 13:53
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Açıklamalar
21.09.2021 tarihinde tescil ve ilan edilen sermaye artırımı sonrası Şirketimize ait Esas Sözleşme' nin son halini ekte bilgilerinize sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 , Madde 7 21/09/2021 21/09/2021 10413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964836
BIST
14:041.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.389
14:048,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6587
En Düşük
8,6023
14:0410,1567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0395
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1768
En Düşük
10,0882
14:04493,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,47
|Açılış
|: 493,56
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler14:04
|KIMMR
|3,85
|932.512
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|18.529.698
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|12.572.933
|% 9,97
|
|KSTUR
|183,00
|129.742
|% 8,28
|
|UNLU
|6,26
|98.671.179
|% 7,75
|
|AVGYO
|2,23
|57.885.111
|% -9,72
|
|NUGYO
|10,93
|76.483.431
|% -8,23
|
|KTSKR
|59,60
|39.211.105
|% -7,24
|
|EUKYO
|5,90
|1.266.187
|% -5,90
|
|BJKAS
|6,38
|124.078.202
|% -5,76
|
|THYAO
|13,13
|702.162.504
|% 0,61
|
|GARAN
|9,25
|513.166.182
|% 0,76
|
|EREGL
|16,40
|455.005.369
|% 2,12
|
|KRDMD
|6,35
|372.133.758
|% 0,63
|
|TEZOL
|17,16
|364.447.049
|% 1,84
|
|YKBNK
|2,40
|213.464.704
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,35
|372.133.758
|% 0,63
|
|GARAN
|9,25
|513.166.182
|% 0,76
|
|THYAO
|13,13
|702.162.504
|% 0,61
|
|PETKM
|6,23
|328.311.599
|% 1,63
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6471
|8,6519
|% 0,29
|
|Euro
|10,1496
|10,1567
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,7616
|11,8206
|% 0,09
|
|Frank
|9,3442
|9,4005
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2995
|2,3111
|% 0,26
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,50
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|5,00
|
|Tam
|3.254
|3.336
|4,68
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|2,26
|
|Çeyrek
|789
|807
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,46
|75,46
|1,10
|