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***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

22.09.2021 13:53



***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Açıklamalar

21.09.2021 tarihinde tescil ve ilan edilen sermaye artırımı sonrası Şirketimize ait Esas Sözleşme' nin son halini ekte bilgilerinize sunarız.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 , Madde 7 21/09/2021 21/09/2021 10413



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964836


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Tam 3.254 3.336 4,68  
Yarım 1.573 1.614 2,26  
Çeyrek 789 807 1,14  
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Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,08  
B. Petrol 75,46 75,46 1,10  
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