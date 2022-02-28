***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
28.02.2022 15:07
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2021
Açıklamalar
14.02.2022 tarihinde tescil ve ilan edilen sermaye artırımı sonrası Şirketimize ait Esas Sözleşme' nin son halini ekte bilgilerinize sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6, Madde 7 14/02/2022 14/02/2022 10516
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005082
BIST
17:551.940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -12,24
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:5513,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0088
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:5515,5839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0465
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:55849,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 10,73
|Açılış
|: 849,45
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|34.201.794
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.942.465
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.550.940
|% 9,89
|
|PKENT
|381,60
|11.703.278
|% -10,00
|
|AEFES
|24,24
|78.416.735
|% -9,69
|
|IHYAY
|0,66
|12.033.788
|% -9,59
|
|AGESA
|20,84
|4.702.337
|% -9,23
|
|IHEVA
|1,00
|39.378.105
|% -7,41
|
|THYAO
|25,66
|4.412.273.816
|% -6,01
|
|EREGL
|31,14
|2.439.406.305
|% -0,06
|
|KRDMD
|11,77
|2.430.880.461
|% 3,98
|
|TUPRS
|193,90
|1.514.396.030
|% 7,78
|
|GARAN
|11,18
|1.374.331.088
|% -1,76
|
|YKBNK
|3,58
|860.586.788
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,77
|2.430.880.461
|% 3,98
|
|HUNER
|2,86
|453.851.820
|% 7,12
|
|THYAO
|25,66
|4.412.273.816
|% -6,01
|
|EKGYO
|2,00
|324.334.162
|% -1,96
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8006
|13,8078
|% 0,09
|
|Euro
|15,5282
|15,6027
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,4588
|18,5513
|% 0,06
|
|Frank
|14,9684
|15,0585
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6668
|3,6852
|% 0,01
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|21,01
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,42
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|0,12
|
|B. Petrol
|97,54
|97,54
|3,42
|