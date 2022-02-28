***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2021Açıklamalar14.02.2022 tarihinde tescil ve ilan edilen sermaye artırımı sonrası Şirketimize ait Esas Sözleşme' nin son halini ekte bilgilerinize sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde 6, Madde 7 14/02/2022 14/02/2022 10516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005082BIST