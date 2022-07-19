***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
19.07.2022 16:21
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Artırımı - Güncel Esas Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6, Madde 7 14/07/2022 14/07/2022 10618
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046505
BIST
16:072.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 41,80
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
16:0717,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1529
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:0718,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,3169
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:07966,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,38
|Açılış
|: 966,93
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:07
|EUKYO
|3,52
|1.847.160
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.958.129
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.188.574
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.997.898
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,36
|35.575.857
|% -5,07
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,90
|34.537.759
|% -3,54
|
|CANTE
|55,00
|38.369.594
|% -3,51
|
|THYAO
|50,85
|3.447.708.144
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.249.345.716
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,03
|1.235.808.921
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,55
|1.082.270.031
|% 3,64
|
|ODAS
|3,57
|915.193.382
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,03
|1.235.808.921
|% 2,02
|
|ODAS
|3,57
|915.193.382
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,55
|1.082.270.031
|% 3,64
|
|TSKB
|2,22
|227.901.952
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,17
|106.627.997
|% 4,46
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5791
|17,5853
|% 0,88
|
|Euro
|18,0172
|18,0309
|% 1,79
|
|Sterlin
|21,0562
|21,1618
|% 1,20
|
|Frank
|18,1030
|18,2120
|% 1,74
|
|Riyal
|4,6683
|4,6917
|% 0,67
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|0,91
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.539
|6.604
|-20,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,65
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,04
|