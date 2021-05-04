***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
04.05.2021 12:47
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2021-31.03.2021 dönemi konsolide olmayan faaliyet raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934360
BIST
14:161.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
14:168,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0904
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
14:1610,0184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
14:16477,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,33
|Açılış
|: 477,87
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:15
|KARTN
|61,60
|56.821.242
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.109.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.251.764
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|11.454.608
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|PRKME
|5,74
|47.111.479
|% -7,27
|
|EREGL
|19,67
|1.203.205.378
|% 3,74
|
|THYAO
|12,67
|738.401.960
|% -1,93
|
|PETKM
|6,87
|538.541.547
|% 1,03
|
|KRDMD
|7,64
|471.152.295
|% 3,38
|
|KOZAL
|116,90
|468.023.485
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,11
|181.915.863
|% -0,47
|
|PETKM
|6,87
|538.541.547
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,13
|83.551.265
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,64
|471.152.295
|% 3,38
|
|EREGL
|19,67
|1.203.205.378
|% 3,74
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3329
|8,3366
|% 1,08
|
|Euro
|10,0124
|10,0180
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,5222
|11,5799
|% 0,72
|
|Frank
|9,0697
|9,1244
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2145
|2,2256
|% 0,97
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,94
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,06
|
|B. Petrol
|68,86
|68,86
|1,30
|
Seans Raporu
14:15
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14:30PEGYO
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