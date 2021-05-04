***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmuyorAçıklamalarMidas Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2021-31.03.2021 dönemi konsolide olmayan faaliyet raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934360BIST