***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 15:33
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi Faaliyet Raporumuzdur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957961
BIST
15:341.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
15:348,5515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
15:3410,0703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0070
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
15:34483,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,50
|Açılış
|: 483,86
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler15:34
|VKING
|7,60
|4.357.888
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.627.706
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|36.193.380
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.127.340
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.998.466
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.867.356
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EDATA
|16,00
|8.838.314
|% -5,04
|
|MIPAZ
|4,27
|20.183.343
|% -4,69
|
|GARAN
|9,29
|893.845.525
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,32
|729.605.773
|% 2,46
|
|SISE
|8,59
|545.914.941
|% 2,02
|
|TUPRS
|99,75
|480.282.170
|% 1,48
|
|THYAO
|12,42
|393.350.785
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|277.649.759
|% -0,80
|
|GARAN
|9,29
|893.845.525
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,32
|729.605.773
|% 2,46
|
|SISE
|8,59
|545.914.941
|% 2,02
|
|TSKB
|1,33
|76.192.688
|% 2,31
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5491
|8,5515
|% 0,13
|
|Euro
|10,0638
|10,0703
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,7873
|11,8464
|% 0,24
|
|Frank
|9,2512
|9,3069
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2724
|2,2838
|% 0,08
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|8,33
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|7,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|8,88
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|4,29
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|-0,22
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49MARKA
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 159, 292 adet işlem
-
15:48KGYO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 699, 520 adet işlem
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 46 kaybederek (% -0.11 ) 1, 278
-
15:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, PENTA, AGYO, DARDL, GSDDE, DENGE, VKING
-
15:47
DARDL, MEDTR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında