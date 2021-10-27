***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2021 15:54
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (N
16:531.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
16:539,5161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0196
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
16:5311,0783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0113
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
16:53549,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,78
|Açılış
|: 549,16
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler16:51
|JANTS
|64,50
|298.188.158
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|78.552.480
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.400.355
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|79.014.422
|% 9,64
|
|FMIZP
|116,80
|91.257.272
|% 9,57
|
|BIOEN
|25,02
|367.451.270
|% -7,33
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,25
|194.757.749
|% -5,17
|
|IZTAR
|23,32
|5.518.516
|% -4,74
|
|BERA
|9,72
|242.287.493
|% -4,71
|
|GARAN
|9,47
|2.207.703.584
|% 2,49
|
|THYAO
|14,83
|1.124.848.878
|% 0,88
|
|EREGL
|19,59
|1.063.204.947
|% -2,05
|
|ASELS
|16,51
|844.240.476
|% -2,71
|
|AKBNK
|5,74
|831.485.658
|% 2,87
|
|YKBNK
|2,64
|726.997.063
|% 1,54
|
|GARAN
|9,47
|2.207.703.584
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,97
|322.314.535
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|831.485.658
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,66
|329.972.616
|% 0,00
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5101
|9,5125
|% -0,24
|
|Euro
|11,0691
|11,0820
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,0384
|13,1038
|% -0,41
|
|Frank
|10,3370
|10,3992
|% 0,06
|
|Riyal
|2,5293
|2,5420
|% -0,26
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,83
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|3.622
|3.676
|11,00
|
|Tam
|3.601
|3.691
|10,18
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|4,92
|
|Çeyrek
|873
|893
|2,46
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,61
|84,61
|-1,04
|