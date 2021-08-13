***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.500.000 0 0 0 -289.570 2.210.430 2.210.430Transferler-289.570 289.570Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.774 -3.648.824 -3.610.599 -3.610.599Sermaye Arttırımı5.984.000 5.984.000 5.984.000Dönem Sonu Bakiyeler13 8.484.000 -1.774 -289.570 -3.608.825 4.583.831 0 4.583.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.197.997Dönem Karı (Zararı)-3.608.825Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)em Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler709.693Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 512.665Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8 2.217Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.217Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 285.457Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 285.457Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -105.624Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 -105.624Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 14.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.048.009Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.217İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.131.491İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.131.491Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -131.509Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 716.493İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 716.493Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 583.277Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.877.288İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.003.1lara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)125.849İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.205.274Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.205.274Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.947.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-250.856YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-473.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 -473.799Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -376.966Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-96.833FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.135.599Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri5.984.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri45.975Alınan Faiz17 105.624YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.536.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.536.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.861.707DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.325.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.325.510 4.861.707Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.366.956 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,19 235.465 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.131.491 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 131.509 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 131.509Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 8.218 5.373Diğer Dönen Varlıklar9 603.651 89.492ARA TOPLAM4.435.844 4.956.572TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.435.844 4.956.572DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 14.000 14.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.000 14.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar10 772.076 158.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.037.470 277.567Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.823.546 450.453TOPLAM VARLIKLAR6.259.390 5.407.025KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 67.619 21.644Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 727.469 10.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 727.469 10.976Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 622.776 39.499Diğer Borçlar7 170.226 3.047.514İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,19 0 3.003.137İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 170.226 44.377Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.648 40.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.648 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 0 40.846Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.594.738 3.160.479TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.594.738 3.160.479UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 31.570 1.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 31.570 1.400Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 49.251 34.716Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.821 36.116TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.675.559 3.196.595ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.583.831 2.210.430Ödenmiş Sermaye13 8.484.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.774 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.774 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.774 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -289.570Net Dönem Karı veya Zararı13 -3.608.825 -289.570TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.583.831 2.210.430TOPLAM KAYNAKLAR6.259.390 5.407.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 66.033 65.550TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14 66.033 65.550BRÜT KAR (ZARAR)14 66.033 65.550Genel Yönetim Giderleri15 -4.588.761 -2.816.539Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 246.002 60.359Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -23.342 -18.190ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.300.068 -2.708.820FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.300.068 -2.708.820Finansman Gelirleri17 803.459 171.801Finansman Giderleri17 -97.238 -96.715SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.593.847 -2.633.734Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.978 -25.180Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-14.978 -25.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.608.825 -2.658.914DÖNEM KARI (ZARARI)-3.608.825 -2.658.914Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.608.825 -2.658.914Ana Ortaklık Payları0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.774 -2.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.774 -2.857Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri443 806Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13 -2.217 -3.663Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.774 -2.857TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.610.599 -2.661.771Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.610.599 -2.661.771Ana Ortaklık Payları0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957960BIST