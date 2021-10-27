***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.500.000 0 0 0 0 -289.570 2.210.430Transferler-289.570 289.570 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.018 -7.488.194 -7.498.212Sermaye Arttırımı14.397.000 14.397.000Dönem Sonu Bakiyeler13 16.897.000 -10.018 -289.570 -7.488.194 9.109.218 0 9.109.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.410.616Dönem Karı (Zararı)-7.488.194Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.488.194Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler175.897Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 208.896Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 58.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 58.571Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -107.265Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -107.265Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 15.695İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.901.681Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.772İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -76.772Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.716.959İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 592.576Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.065.210Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.050.080İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 5.726.170İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)323.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-807.461Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14,9 -709.778Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14,9 -97.683Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.410.616YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.004.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 -2.004.799Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -1.061.441Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-943.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.576.986Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14.397.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri72.721Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri72.721Alınan Faiz17 107.265YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.161.571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.161.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.861.707DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.023.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar76.772 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar76.772Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.770.6 0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 204.993 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 204.993Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 8.547 5.373Diğer Dönen Varlıklar9 799.270 89.492ARA TOPLAM9 17.883.483 4.956.572TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.883.483 4.956.572DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar10 1.116.601 158.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.115.754 277.567Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.246.355 450.453TOPLAM VARLIKLAR20.129.838 5.407.025KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 94.365 21.644Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar603.552 10.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 603.552 10.976Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.104.709 39.499Diğer Borçlar9.097.594 3.047.514İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 8.729.307 3.003.137İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 368.287 44.377Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.648 40.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.648 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 0 40.846Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM10.906.868 3.160.479TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.906.868 3.160.479UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar65.846 1.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 65.846 1.400Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 47.906 34.716Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.752 36.116TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.020.620 3.196.595ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.109.218 2.210.430Ödenmiş Sermaye13 16.897.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -10.018 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -10.018 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -10.018 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -289.570Net Dönem Karı veya Zararı13 -7.488.194 -289.570TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.109.218 2.210.430TOPLAM KAYNAKLAR20.129.838 5.407.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 248.799 182.766TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14 248.799 182.766BRÜT KAR (ZARAR)248.799 182.766Genel Yönetim Giderleri15 -8.942.287 -4.353.526Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 247.142 1.140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -354.011 -330.669ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.800.357 -4.500.289FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-8.800.357 -4.500.289Finansman Gelirleri17 1.582.788 779.329Finansman Giderleri17 -254.930 -157.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.472.499 -3.878.652Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.695 -717Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-15.695 -717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.488.194 -3.879.369DÖNEM KARI (ZARARI)-7.488.194 -3.879.369Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-7.488.194 -3.879.369Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.018 -8.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.018 -8.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.505 2.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13 -12.523 -10.306Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.018 -8.244TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.498.212 -3.887.613Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-7.498.212 -3.887.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972826BIST