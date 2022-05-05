***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 2.500.000 0 -285.638 2.214.362 0 2.214.362Transferler-285.638 285.638 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.157 -949.911 -951.068 0 -951.068Sermaye Arttırımı5.984.000 5.984.000 0 5.984.000Dönem Sonu Bakiyeler14 8.484.000 -1.157 -285.638 -949.911 7.247.294 0 7.247.294Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 16.897.000 -6.478 0 0 12.900.000 -289.570 -12.906.977 -16.593.975 0 -16.593.975Transferler-12.906.977 12.906.977 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.097 -5.183.762 5.157.665 0 5.157.665Sermaye Arttırımı12.900.000 -12.900.000 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 29.797.000 19.619 0 -13.196.547 0 -5.183.762 11.436.310 0 11.436.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.334.931 -4.146.020Dönem Karı (Zararı)-5.183.762 -949.911Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.183.762 -949.911Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler204.886 11.034Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 164.971Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 47.896 11.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 47.896 11.034Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -7.981 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-356.055 -3.207.143Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -407.676 -855.487İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -407.676 -855.487Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 684.488 -98.903İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 684.488 -57.664İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.239Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -343.146Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.039.134 412.684İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.039.134İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)412.684Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 98.680 384.135Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-375.003 -2.938.071İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.003.137İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-375.003 65.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.052.532 -111.501Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15,9 -1.005.228 -86.689Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15,9 -47.304 -24.812Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.334.931 -4.146.020YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-551.264 -165.661Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -551.264 -165.661Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -551.264 -181.192Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15.531FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-279.162 5.984.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri12.900.000 5.984.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-12.900.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.900.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-279.162 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-279.162 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.165.357 1.672.319NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.165.357 1.672.319DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.667.056 4.861.707DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.501.699 6.534.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.255.378 9.667.056Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 782.051 374.375İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 782.051 374.375Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar4.923.171 5.596.159İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar55.465 43.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.867.706 5.552.194Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler8 743.487 400.341İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 743.487 400.341Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 8.761 8.713Diğer Dönen Varlıklar9 2.532.257 1.491.273ARA TOPLAM12.245.105 17.537.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.245.105 17.537.917DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 14.000 14.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.000 14.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar10 1.724.365 1.283.331Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.038.454 1.093.195Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.776.819 2.390.526TOPLAM VARLIKLAR15.021.924 19.928.443KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar-246.321 279.162Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 2.987.801 1.948.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.987.801 1.948.667Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 417.101 318.421Diğer Borçlar7 307.185 682.188İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 307.185 682.188Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar26.700 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26.700Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM3.492.466 3.228.438TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.492.466 3.228.438UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 26.071 37.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 26.071 37.496Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 67.077 68.534Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.148 106.030TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.585.614 3.334.468ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.436.310 16.593.975Ödenmiş Sermaye14 29.797.000 16.897.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.619 -6.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.619 -6.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 19.619 -6.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Diğer Yedekler12.900.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -13.196.547 -289.570Net Dönem Karı veya Zararı-5.183.762 -12.906.977TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.436.310 16.593.975TOPLAM KAYNAKLAR15.021.924 19.928.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 805.315 483TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)805.315 483BRÜT KAR (ZARAR)805.315 483Genel Yönetim Giderleri16 -7.405.074 -1.772.222Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 763.340 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -16.171 -5.152ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.852.590 -1.776.891FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.852.590 -1.776.891Finansman Gelirleri18 690.833 817.301Finansman Giderleri18 -29.986 -523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.191.743 -960.113Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.981 10.202Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.981 10.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14 -5.183.762 -949.911DÖNEM KARI (ZARARI)-5.183.762 -949.911Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.183.762 -949.911Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26.097 1.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.097 1.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.524 -289Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14 32.621 1.446Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.097 1.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.157.665 -948.754Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.157.665 -948.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026629BIST