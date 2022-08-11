***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 2.500.000 0 -289.570 2.210.430 2.210.430Transferler-289.570 289.570Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.774 -3.608.825 -3.610.599 -3.610.599Sermaye Arttırımı5.984.000 5.984.000 5.984.000Dönem Sonu Bakiyeler14 8.484.000 -1.774 -289.570 -3.608.825 4.583.831 4.583.831Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 16.897.000 -6.478 0 0 12.900.000 -289.570 -12.906.977 16.593.975 16.593.975Transferler-12.906.977 12.906.977Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.063 -13.322.752 -13.313.689 -13.313.689Sermaye Arttırımı12.900.000 10.100.000 23.000.000 23.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 29.797.000 2.585 23.000.000 -13.196.547 -13.322.752 26.280.286 0 26.280.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-845.948 -8.197.997Dönem Karı (Zararı)-13.322.752 -3.608.825Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-13.322.752 -3.608.825Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler438.364 709.693Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 363.748 512.665Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 2.217Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 2.217Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 89.517 285.457Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 89.517 285.457Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -105.624Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 0 -105.624Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -14.901 14.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.038.440 -5.048.009Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler374.375 -2.217İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 374.375 -2.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.188.617 -1.131.491İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 4.188.617 -1.131.491Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 207.462 -131.509Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-451.758 716.493İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -451.758 716.493Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 24.452 583.277Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.430.961 -2.877.288İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7, 20 8.167.810 -3.003.137İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 263.151 125.849İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-735.669 -2.205.274Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9 -659.729 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -75.940 -2.205.274Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-845.948 -7.947.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -250.856YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-931.673 -473.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-931.673 -473.799Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -931.673 -376.966Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -96.833FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.831.250 6.135.599Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14 23.000.000 5.984.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 45.975Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri45.975Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-168.750Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-168.750Alınan Faiz18 0 105.624YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.053.629 -2.536.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.053.629 -2.536.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.667.056 4.861.707DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.720.685 2.325.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri30.720.685 9.667.056Ticari Alacaklar374.375İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar374.375Diğer Alacaklar1.492.195 5.596.159İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar128.618 43.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.363.577 5.552.194Peşin Ödenmiş Giderler192.879 400.341İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler192.879 400.341Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.713Diğer Dönen Varlıklar2.151.002 1.491.273ARA TOPLAM34.556.761 17.537.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.556.761 17.537.917DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar14.000 14.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.000 14.000Maddi Duran Varlıklar1.960.739 1.283.331Maddi Olmayan Duran Varlıklar983.712 1.093.195TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.958.451 2.390.526TOPLAM VARLIKLAR37.515.212 19.928.443KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar110.412 279.162Ticari Borçlar1.496.909 1.948.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.496.909 1.948.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar342.873 318.421Diğer Borçlar9.113.149 682.188İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.167.810İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar945.339 682.188Kısa Vadeli Karşılıklar40.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar40.279ARA TOPLAM11.103.622 3.228.438TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.103.622 3.228.438UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar75.405 37.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar75.405 37.496Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü55.899 68.534TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.304 106.030TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.234.926 3.334.468ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.280.286 16.593.975Ödenmiş Sermaye29.797.000 16.897.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.585 -6.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.585 -6.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.585 -6.478Diğer Yedekler23.000.000 12.900.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.196.547 -289.570Net Dönem Karı veya Zararı-13.322.752 -12.906.977TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.280.286 16.593.975TOPLAM KAYNAKLAR37.515.212 19.928.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.717.170 66.033 1.911.855 65.550TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.717.170 66.033 1.911.855 65.550BRÜT KAR (ZARAR)2.717.170 66.033 1.911.855 65.550Genel Yönetim Giderleri16 -19.578.494 -4.588.761 -12.173.420 -2.816.539Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 1.613.030 246.002 849.690 60.359Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.860.917 -23.342 -1.844.746 -18.190ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-17.109.211 -4.300.068 -11.256.621 -2.708.820FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-17.109.211 -4.300.068 -11.256.621 -2.708.820Finansman Gelirleri18 4.014.688 803.459 3.323.855 171.801Finansman Giderleri18 -243.130 -97.238 -213.144 -96.715SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.337.653 -3.593.847 -8.145.910 -2.633.734Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.901 -14.978 6.920 -25.180Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14.901 -14.978 6.920 -25.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-13.322.752 -3.608.825 -8.138.990 -2.658.914DÖNEM KARI (ZARARI)-13.322.752 -3.608.825 -8.138.990 -2.658.914Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14 -13.322.752 -3.608.825 -8.138.990 -2.658.914Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.063 -1.774 -17.034 -2.931Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 9.063 -1.774 -17.034 -2.931Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.266 443 4.258 732Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11.329 -2.217 -21.292 -3.663Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.063 -1.774 -17.034 -2.931TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.313.689 -3.610.599 -8.156.024 -2.661.845Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-13.313.689 -3.610.599 -8.156.024 -2.661.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054809BIST