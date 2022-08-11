***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 19:12
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 2.500.000 0 -289.570 2.210.430 2.210.430
Transferler
-289.570 289.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.774 -3.608.825 -3.610.599 -3.610.599
Sermaye Arttırımı
5.984.000 5.984.000 5.984.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 8.484.000 -1.774 -289.570 -3.608.825 4.583.831 4.583.831
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 16.897.000 -6.478 0 0 12.900.000 -289.570 -12.906.977 16.593.975 16.593.975
Transferler
-12.906.977 12.906.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.063 -13.322.752 -13.313.689 -13.313.689
Sermaye Arttırımı
12.900.000 10.100.000 23.000.000 23.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 29.797.000 2.585 23.000.000 -13.196.547 -13.322.752 26.280.286 0 26.280.286
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-845.948 -8.197.997
Dönem Karı (Zararı)
-13.322.752 -3.608.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.322.752 -3.608.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
438.364 709.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 363.748 512.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.217
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.217
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 89.517 285.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 89.517 285.457
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -105.624
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -105.624
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -14.901 14.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.038.440 -5.048.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
374.375 -2.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 374.375 -2.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.188.617 -1.131.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.188.617 -1.131.491
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 207.462 -131.509
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-451.758 716.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -451.758 716.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 24.452 583.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.430.961 -2.877.288
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7, 20 8.167.810 -3.003.137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 263.151 125.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-735.669 -2.205.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -659.729 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -75.940 -2.205.274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-845.948 -7.947.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -250.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-931.673 -473.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-931.673 -473.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -931.673 -376.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -96.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.831.250 6.135.599
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 23.000.000 5.984.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.975
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
45.975
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.750
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-168.750
Alınan Faiz
18 0 105.624
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.053.629 -2.536.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.053.629 -2.536.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.667.056 4.861.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.720.685 2.325.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
30.720.685 9.667.056
Ticari Alacaklar
374.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
374.375
Diğer Alacaklar
1.492.195 5.596.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
128.618 43.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.363.577 5.552.194
Peşin Ödenmiş Giderler
192.879 400.341
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
192.879 400.341
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.713
Diğer Dönen Varlıklar
2.151.002 1.491.273
ARA TOPLAM
34.556.761 17.537.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.556.761 17.537.917
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
14.000 14.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.000 14.000
Maddi Duran Varlıklar
1.960.739 1.283.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
983.712 1.093.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.958.451 2.390.526
TOPLAM VARLIKLAR
37.515.212 19.928.443
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.412 279.162
Ticari Borçlar
1.496.909 1.948.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.496.909 1.948.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
342.873 318.421
Diğer Borçlar
9.113.149 682.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.167.810
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
945.339 682.188
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
40.279
ARA TOPLAM
11.103.622 3.228.438
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.103.622 3.228.438
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
75.405 37.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
75.405 37.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
55.899 68.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.304 106.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.234.926 3.334.468
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.280.286 16.593.975
Ödenmiş Sermaye
29.797.000 16.897.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.585 -6.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.585 -6.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.585 -6.478
Diğer Yedekler
23.000.000 12.900.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.196.547 -289.570
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.322.752 -12.906.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.280.286 16.593.975
TOPLAM KAYNAKLAR
37.515.212 19.928.443
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 2.717.170 66.033 1.911.855 65.550
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.717.170 66.033 1.911.855 65.550
BRÜT KAR (ZARAR)
2.717.170 66.033 1.911.855 65.550
Genel Yönetim Giderleri
16 -19.578.494 -4.588.761 -12.173.420 -2.816.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.613.030 246.002 849.690 60.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.860.917 -23.342 -1.844.746 -18.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.109.211 -4.300.068 -11.256.621 -2.708.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.109.211 -4.300.068 -11.256.621 -2.708.820
Finansman Gelirleri
18 4.014.688 803.459 3.323.855 171.801
Finansman Giderleri
18 -243.130 -97.238 -213.144 -96.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.337.653 -3.593.847 -8.145.910 -2.633.734
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.901 -14.978 6.920 -25.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.901 -14.978 6.920 -25.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.322.752 -3.608.825 -8.138.990 -2.658.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.322.752 -3.608.825 -8.138.990 -2.658.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14 -13.322.752 -3.608.825 -8.138.990 -2.658.914
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.063 -1.774 -17.034 -2.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 9.063 -1.774 -17.034 -2.931
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.266 443 4.258 732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.329 -2.217 -21.292 -3.663
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.063 -1.774 -17.034 -2.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.313.689 -3.610.599 -8.156.024 -2.661.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-13.313.689 -3.610.599 -8.156.024 -2.661.845
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054809
BIST